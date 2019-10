Plantean reformar Ley Electoral

CD. VICTORIA, TAM.- “Los procesos en sí cada uno tiene sus propias aristas, sus propios puntos finos y detalles pero en sí, nuestra norma electoral yo considero que está bien, pero si se van a hacer algunos ajustes, podríamos apoyar a los diputados”, indicó Blanca Eladia Hernández, presidenta del Tribunal Electoral en Tamaulipas.

La presidenta del Tribunal Electoral en Tamaulipas sostuvo que, aun sin haber hecho un análisis de la Ley Electoral, está puede ser reformada en algunas aristas o puntos específicos.

“Vamos a trabajar los magistrados y ya nos hemos sentado en reuniones previas a ver la norma y que los legisladores nos permitan a nosotros que somos los que la aplicamos, la ejercemos, la llevamos, que nos escuchen cuáles serían algunas propuestas de forma o de fonda que pudiéramos hacerle llegar”, destacó.

“Falta estudiarlos, no es lo mismo cada proceso por ejemplo de alcaldes o diputados. En el estudio de la ley todavía no entramos para ver qué cosas pudiésemos abonar en crecimiento a la Ley Electoral”, indicó.

Te voy a decir una, Tenemos una Ley, no tenemos un código electoral, entonces es forma, he detectado algunas, pero yo no me he sentado, ni te podría decir que he hecho un estudio riguroso té mentiría, comentó.

“El legislador tiene la potestad para legislar, por ello podríamos tener un acercamiento con ellos, como ciudadanos, porque finalmente ellos nos representan a todos los ciudadanos, si nos escucharan y ellos quisieran hacer las propuestas, por supuesto que aportaríamos”, indicó.

Dijo que por ahora en el tema de las reformas electorales, valdría la pena tener un acercamiento de todas las autoridades electorales con legisladores, como recientemente hubo con los senadores de la República en la Sala Regional de Monterrey, “porque quieren conocer y porque no, ellos hacer lo propio en el Congreso”, señaló.