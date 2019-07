Plantean para escuelas llevar agua en pipas

CIUDAD VICTORIA.- Para evitar el problema de escasez y falta de agua potable que afecte a las escuelas en el retorno a clases, autoridades estatales deben tener un Plan B que considere suministrar agua a través de pipas a las Instituciones Educativas, señaló Itzcali Anzures Silva.

“No hay plan B, quiero plantear al inicio del ciclo o si es antes, escuelas del centro que no tenían problema, que se cuente con una pipa que especialmente lleve abastecimiento a escuelas, tinacos”, señaló.

La regidora en el Cabildo de Victoria destacó lo anterior, al abordar el tema de la falta de agua potable que en los últimos meses ha causado severos problemas a la población en general y de lo cual no ha escapado la población estudiantil en las diferentes escuelas.

Ante ello consideró que es necesario realizar un estudio a través del cuál pueda determinarse una nueva opción que se pueda poner en práctica para dotar de líquido a las instituciones de educación.

Se tiene que realizar un diagnostico de escuelas, pero aquí tener consciencia de pasar a una siguiente etapa, ya no estamos hablando de escuelas de periferia si no también del centro de la ciudad, que son parte del problema, hacer diagnóstico de las que cuentan con tinacos, cuáles no, condiciones, si funciona o no para estar alerta, sugirió.

“No se tiene la prevención en ese escenario y vamos a ver el siguiente estatus de las escuelas para hacer frente”, planteó la regidora de educación en el Cabildo de Victoria.

En el problema del abastecimiento del agua, sin embargo como propuesta a un futuro que es la idea a realizar, qué mecanismo alterno deberíamos de tener una vez que ya tenemos que sufrir este lamentable problema del agua, apuntó.

Ojalá y se tenga una solución, y que finalmente se pueda superar esta problemática en el futuro inmediato, señaló.

No podemos permitir que vuelva a suceder lo que ocurrió recientemente, que más de 20 escuelas suspendan horario de labores por tema del agua y no porque no se quiera trabajar sino, porque no tienen la capacidad para afrontar ese problema debido a que anteriormente no se suscitaba, concluyó.