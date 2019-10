Plácido Domingo se ausentará de Premios Batuta en México

Este es otro de los actos públicos de los cuales no formará parte el astro español tras conocerse múltiples acusaciones de acoso sexual en su contra.

CIUDAD DE MÉXICO.- Plácido Domingo se ausentará de la primera entrega de los Premios Batuta a la excelencia en la música clásica, en los que recibiría el premio a la trayectoria este fin de semana en México.

Tras renunciar esta semana a su puesto como director general de la Ópera de Los Angeles y cancelar previamente todas sus presentaciones con la Ópera Metropolitana de Nueva York, este es otro de los actos públicos de los cuales no formará parte el astro español tras conocerse múltiples acusaciones de acoso sexual en su contra. Los incidentes se habrían prolongado a lo largo de décadas según versiones de cantantes, empleados técnicos y una bailarina recuperados en dos reportajes de The Associated Press.

“Frente a los señalamientos y las circunstancias que rodean al tenor, reiteramos nuestro deseo de que pronto esta situación sea esclarecida en beneficio de todas las partes involucradas y del gremio de la música clásica”, dijeron los organizadores de los premios en un comunicado enviado el jueves. “El comité organizador estará atento a la evolución de los acontecimientos y en espera para que en próximas entregas del Premio Batuta se pueda considerar nuevamente al maestro”.

El resto de los premios serán entregados en su primera edición el sábado en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México. El pianista Michael Nyman, el flautista Horacio Franco y la soprano Irasema Terrazas son otros de los galardonados.