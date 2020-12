‘Pistolero’ Medrano dispara toda su experiencia

Estuvo presente Said Galindo, director de Deportes Municipal. [ Dirección de Deportes / CORTESÍA]

NUEVO LAREDO, TAM.-Con todas las medidas preventivas ante el Covid-19, cerca de 20 personas asistieron al seminario del ex campeón de artes marciales mixtas de Combate Extremo, el regiomontano José Luis ‘Pistolero’ Medrano.

La sede fue en el M Elite Gym & Dragon Club Fighters, ubicado en Municipio Libre número 5802 de la colonia El Nogal, y tuvo una duración de aproximadamente 2 horas.

“Iniciamos la clase con fundamentos de las artes marciales mixtas, que fueron desde caídas al momento de recibir un golpe y a su vez como levantarnos de ello, además les enseñó sumisiones en el piso, niveles de derribo, entre otros aspectos”, señaló Fernando Díaz, entrenador de dicho gimnasio y organizador del evento.

Indicó que este tipo seminarios son de mucha utilidad en la comunidad deportiva de Nuevo Laredo, ya que los que asistieron aprendieron las técnicas que se practican a nivel mundial.

“Yo creo que en nuestro dojo no será la última vez que nos acompañe Medrano y bueno esperemos que peleadores de este nivel, puedan acompañarnos próximamente”, dijo Díaz.

También en este seminario estuvo presente Said Galindo, director de Deportes Municipal, quien entregó un reconocimiento especial al ‘Pistolero’.