Piloto Regina Sirvent inspirada en Dani Suárez y aconsejada por Hamilton

CIUDAD DE MÉXICO.- La piloto mexicana Regina Sirvent reconoció que le inspira lo que hace su compañero de profesión Daniel Suárez, y también fue aconsejada por el multicampeón de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, en busca de concretar sus sueños dentro del automovilismo.

Suárez destacó en la NASCAR México y ahora luce en la NASCAR Cup Series de Estados Unidos, mientras que Hamilton es cinco veces monarca del “Gran Circo” en la máxima categoría del deporte motor y de igual forma es un ejemplo para la mexicana, de apenas 15 años de edad.

“Dentro de NASCAR mi inspiración es Daniel Suárez, me inspira mucho, me gusta seguir sus huellas son impresionantes. He tenido la fortuna de estar con Daniel Suárez y también con Hamilton y algo que me inspiró mucho que me dijo Hamilton fue ‘confía en ti mismo’ y con eso podemos dar un salto muy grande”, indicó.