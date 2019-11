Pierde México con Italia en el Sub 17

El Tri Sub 17 falló un penalti y pese a brindar buen partido, cayó 2-1 ante Italia hoy en el Mundial de la categoría, que se disputa en Brasil.

CIUDAD DE MÉXICO.- En pleno Halloween, los fantasmas volvieron a aparecer en la Selección Mexicana.

El Tri Sub 17 falló un penalti y pese a brindar buen partido, cayó 2-1 ante Italia hoy en el Mundial de la categoría, que se disputa en Brasil.

En un duelo de mucha intensidad, los italianos tocaron el arco mexicano pero los dirigidos por Marco “Chima” Ruiz también pusieron a temblar a la Azurra.

Y pudo ser otra historia si Israel Luna no hubiera fallado una pena máxima, al 37′.

El volante cobró un penalti cometido por Mateo Ruggeri tras meter codazo a un rival.

El silbante Diego Haro revisó la jugada apoyado en el VAR.

Para entonces, el portero mexicano Eduardo García ya había tenido buenas atajadas, como al 29′, que tapó 2 veces de forma seguida.

Además, Rafael Martínez sacó en la línea un remate de Franco Tongya al 13′.

Pese al penalti fallado, el Tri Sub 17 no dejó de intentar pero apareció el arquero Marco Molla y los mexicanos no tuvieron contundencia.

Justo cuando mejor estaba el Tri, un error en media cancha permitió una descolgada Azurra y Degnand Gnonto sacó disparo ligeramente desviado por un defensa con el que batió a México, al 74′.

Sólo que al 92′, Efraín Álvarez se sacó a 2 rivales y puso el empate con remate cruzado.

Sin embargo, Iyenoma Udogie hizo el 2-1 al 93′, al recibir un pase solo en el área y rematar pese a la salida de García.

Todavía al 95′, Martínez fue expulsado por pegarle balonazo a un rival, cuando éste ya estaba tirado y se había señalado falta.

Con la derrota, el Tri se quedó con un punto en la posición 3 del Grupo F, teniendo a Italia líder con 6 unidades, seguido de Paraguay con 4, mientras que Islas Salomón, próximo rival de México no ha sumado.

La Selección Mexicana Sub 17 intentará avanzar como segundo o incluso como uno de los mejores terceros.