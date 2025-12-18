El Dólar
Pierde conductora control por pavimento mojado y choca en crucero

La llovizna provocó el accidente; joven fue trasladada a hospital tras impactar su vehículo contra poste

El percance se presentó en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Monterrey, donde un automóvil deportivo terminó impactado contra la infraestructura urbana. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una llovizna constante registrada la tarde del martes generó condiciones de riesgo en distintos puntos de esta frontera, lo que derivó en un accidente vehicular en el sector surponiente de la ciudad.

El percance se presentó en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Monterrey, donde un automóvil deportivo terminó impactado contra la infraestructura urbana.

Según información de autoridades viales, una joven conductora de 22 años perdió el control de su unidad al circular sobre el pavimento mojado, situación que provocó que el vehículo se saliera de su trayectoria.

El automóvil, un Ford Mustang de color rojo, se proyectó hacia la esquina suroeste del crucero, golpeando un poste de concreto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad y un señalamiento vial ubicado frente a una farmacia.

Tras el impacto, la conductora identificada como Judith presentó diversas lesiones, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Bomberos.

Debido a la intensidad del choque, los socorristas determinaron su traslado a un hospital cercano para una valoración médica más completa.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, además de coordinar el retiro del vehículo siniestrado y exhortar a los automovilistas a extremar precauciones ante las condiciones climatológicas adversas.

