Pierde aerolínea equipaje de velerista

GUADALAJARA, MÉXICO.- Toda una vida esperando cumplir su sueño de jugar en unos Juegos Panamericanos y un descuido de la aerolínea Interjet complica la participación de Elena Oetling en Lima 2019.

El año pasado la velerista consiguió su lugar en la justa -donde tendrá su penúltima oportunidad de clasificar a Tokio 2020-, pero la aerolínea perdió su equipaje y ya van cinco días que nadie sabe de él y en los que no ha podido entrenar.

«Elena se juega los Juegos Panamericanos y el pase a Juegos Olímpicos. Estamos molestos; ella está muy afectada; ella iba en muy buenas condiciones psicológicas», compartió María Elena Ramírez (madre de la atleta) vía telefónica.

«(En la maleta traía) Todo el equipo para competir, salvavidas, cuerdas, uniformes, todo lo que necesita», aseguró.

Ramírez y sus familiares saldrán en unas horas a Lima con el plan B de Oetling. Es decir, una maleta con equipo que veleristas de Jalisco reunieron para enviar a la atleta para que pueda competir el 3 de agosto próximo, pues no tienen la certeza de que, aunque el equipaje aparezca, esté completo.

«Ayer conocí la villa y después de buscar la maleta por todo Lima, ya que en realidad nadie está seguro de donde está. Interjet la entregó a una empresa de paquetería quien a su vez, perdió la maleta, (telenovela de terror)», escribió Oetling en su cuenta de Facebook.

«He pasado por todo un poco, pero estoy tranquila y enfocada, claro que me he molestado, llorado y frustrado, no ha sido ni es fácil, pero tengo claro a lo que vine y estoy enfocada en solucionar y sacar las cosas adelante», continuó.

Oetling está programada para competir desde el 3 de agosto que arrancan las regatas 1 y 2, y hasta el 9 de agosto que se llevará a cabo la regata final.