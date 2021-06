Piden tiempo para recopilar información en defensa de Parra

CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa del actor Héctor Parra pidió 72 horas más para resolver su situación jurídica, durante la audiencia inicial que se realizó este miércoles luego de que lo detuvieran por presunto abuso sexual a un menor y corrupción agravada.

La audiencia inicial continuará el próximo viernes a petición del abogado del famoso, día en el que se determinará si el juez lo vincula o no a proceso, de acuerdo con los datos de prueba que presenten ambas partes, o si éstos son insuficientes como para continuar con el procedimiento.

En la mañana de este miércoles el abogado José Luis Guerrero Mendoza dijo que en el caso hay influencias y que éstas podrían provenir del legislador y también actor Sergio Mayer, quien está involucrado en las acciones legales contra su defendido.

Guerrero Mendoza refirió que la detención se sustentó en un dictamen pericial particular y no de la Fiscalía, pese a que había otro en el que no se encontraron elementos para realizar la denuncia.

Además de que Parra fue detenido sin que se identificaran los elementos como parte de la Fiscalía.

El defensor legal indicó que confía en que su cliente podrá salir libre debido a que no existen elementos suficientes en su contra.

Parra fue acusado el año pasado por su hija, Alexa Parra, de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad; la joven y su madre, la actriz Ginny Hoffman, informaron en redes sociales hace unos meses que iniciarían un proceso legal en contra del famoso.

El artista ha negado reiteradamente los señalamientos, y ha asegurado que todo se trata de un movimiento de su ex pareja por desacreditarlo y ponerlo en contra de su hija.