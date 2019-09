Piden a Ebrard explicar por qué no respondió a Trump sobre frontera

CIUDAD DE MÉXICO.-El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, deberá explicar el próximo martes ante el pleno del Senado por qué no dio respuesta a las expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que asegura que utiliza a México para proteger la frontera.

Legisladores del PAN y Morena condenaron las declaraciones de Trump, las cuales calificaron de “inaceptables”.

La bancada panista anunció que el martes, cuando comparezca el canciller, pedirá una explicación y lamentaron que ésta sea el tipo de política exterior “a la que Morena ha llevado al país”, y criticaron que este gobierno haya perdido tanta dignidad ante Estados Unidos.

“Reiteraron que es reprobable el silencio y la sumisión del secretario de Relaciones Exteriores ante los insultos de Trump y afirmaron que México está peor que nunca en su relación con Estados Unidos.

“Deploraron que hasta ahora no haya una respuesta enérgica de la cancillería ante la ofensa y humillación a México”, expresaron en redes sociales.

Reprobable el silencio y sumisión de @m_ebrard ante lo dicho por @realDonaldTrump. No ha habido una respuesta enérgica ante la ofensa y humillación a México. Morena está cumpliendo su promesa de cambiar a México: estamos peor que nunca en la relación con Estados Unidos. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) September 27, 2019

El senador de Morena, Martí Batres, calificó de inadmisibles las declaraciones del presidente Trump y recomendó que esta cámara responda a estas expresiones con diplomacia, amistad y firmeza.

Recordó que México sostiene una relación intensa con Estados Unidos de amistad, de colaboración y de socios comerciales, pero por encima de esto mantendrá su soberanía sobre su política migratoria.

“Son inadmisibles las declaraciones del presidente Trump; México es un país soberano y realiza, por decisión propia, sus políticas económica, migratorias, de seguridad y otras.

“La política migratoria que hemos seguido es de acuerdo a principios de derechos humanos, es una política migratoria muy diferente a la política migratoria de los Estados Unidos. Lo que ha dicho el presidente Trump no es acertado, no es cierto, no es verdad”, añadió.

​Llamado del INE a López Obrador para comparecer

Ante el anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) de citar al presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntas violaciones a la ley electoral en los comicios de junio, Batres Guadarrama respondió que este citatorio “resulta muy extraño”.

“Ahora que tenemos el primer presidente que respeta el voto, el INE se pone muy bravo, sí llama la atención. Yo quiero refrendar desde aquí nuestra confianza al Presidente como hombre honesto que respeta la ley y respeta la voluntad popular.

“Probablemente estén enojados en el INE por las políticas de austeridad y la pérdida de privilegios. Y vamos a insistir en que baje el presupuesto del INE, que se eliminen los privilegios de los consejeros y que bajen los altos sueldos”, comentó.

Anunció que, con el respaldo de 10 senadores, presentará la próxima semana una iniciativa para que en la Ley Federal del Trabajo quede establecido que el salario mínimo aumentará por arriba de la inflación, pero nunca estará por debajo de ésta.