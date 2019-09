Piden precaución ‘a la salida’ en escuelas

NUEVO LAREDO, TAM. – Manejar con precaución pide el director de la Secundaria Técnica Número 32, Emilio Castillo Hinojosa a los padres de familia durante la hora de salida del plantel, debido a que el área se encuentra obstruida por los vendedores ambulantes de ropa.

“Ya hablamos con los comerciantes y algunos de ellos hicieron caso de no obstruir el área de ascenso y descenso, pero otros no y es ahí cuando vemos que pudiera ocurrir un accidente si no se tiene la precaución. Ya nosotros dimos aviso a la autoridades correspondientes para que pudieran reubicarse y dejar libre el área”, comentó.

Dijo que otra de las situaciones que se presentan, es la basura que generan y que dejan fuera de la escuela, lo cual además de dar mala imagen, también se puede convertir en un foco de infección.

“Le pedimos a los padres de familia que durante la hora de salida, manejen con precaución pues tememos que alguno de nuestros estudiantes pudiera resultar afectado mientras pasa esta situación. Yo confío en que las autoridades municipales van a intervenir ante esta solicitud que les hemos hecho, pues ha mostrado un gran interés por apoyar a la educación”, señaló.

La Secundaria Técnica Número 32, licenciado Adolfo Lopez Mateos, se ubica en el crucero de Nezahualcoyolt y Guatemala en la colonia Viveros.