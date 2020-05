Piden mucha salud en su día: mamás de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la contingencia que se vive por COVID-19, el Día de las Madres que se aproxima se realizará en Nuevo Laredo sin grandes reuniones familiares en hogares o restaurantes de la ciudad.

Sin embargo, la mayoría de las mamás no espera mayor regalo que la salud de los suyos.

Este 10 de mayo se tendrá que vivir de una manera distinta, ya que no se podrá celebrar como cada año a las personas más importantes de cada familia, las mamás.

Las madres de familia están conscientes que vivirán un festejo de forma diferente, no habrá comida en restaurantes y tampoco reuniones familiares, ¿la causa?, la pandemia por COVID-19.

Esto parece no importarles mucho y también lucen despreocupadas de no recibir regalo alguno en esta fecha tan importante, aseguran que la mayor muestra de cariño en esta crisis sanitaria será las distancia y se dan por bien servidas con la salud de todos los integrantes de la familia.

Sin embargo, esto no es motivo de no celebrar puesto que aseguran que la tecnología será importante en este festejo, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto pero también las nuevas aplicaciones que permiten videollamadas serán indispensables.

Ejemplo de eso, es que al cuestionar a las madres neolaredenses sobre cuál sería el mejor regalo para ellas este 10 de mayo, contestaron sin dudar que la felicidad, el bienestar de sus hijos y la salud de toda su familia.

Felisa Lourdes García, una de las madres entrevistadas comentó que desde la gestación la experiencia de ser mamá se agiganta día a día, creándose un amor inmenso, infinito y eterno.

“Los hijos vienen a llenarnos de tantas bendiciones, en realidad le dan sentido a nuestra existencia, para mí lo mejor es que estén conmigo este día, eso es lo más importante, sin embargo por la situación que estamos viviendo, entendemos que por el momento no se puede, estoy consciente de ello, afortunadamente la tecnología nos permitirá vernos, ya habrá más tiempo para festejar, el único regalo que deseo es que toda mi familia tengan salud”, expresó.

Para Juanita Candelaria García, ser madre es un sentimiento muy especial y una experiencia maravillosa, pues para ella, tener a sus cuatro hijos es lo mejor que le ha pasado en el mundo.

“Ser madre es el don más grande que Dios nos pudo regalar, este año, no festejaremos como cada año, pues con la pandemia que estamos viviendo no lo permite, yo vivo con una de mis hijas y la vamos a pasar juntas, quisiera que mis otros hijos también estuviera, pero entiendo que no se puede, sé que respetando las medidas de salud, pronto volveré a abrazar a quienes más quiero, el mejor regalo y el más importante es que mis hijos y mis seres queridos tengan salud, los regalos salen sobrando en estos tiempos difíciles”, subrayó.

Por su parte, Graciela Rangel quien es madre de cuatro menores manifestó que ser mamá es algo hermoso y que no cambiaría por nada del mundo.

“Ser mamá es algo muy lindo, pues no todas la mujeres tienen esta oportunidad, es la bendición más grande que Dios nos dio, aunque este año será diferente, yo creo que no debemos estar tristes porque tenemos salud que en estos tiempos es lo más importante, es lo que más deseo”, comentó.

Finalmente, las madres de familia coincidieron que la salud, la felicidad y poder compartir el tiempo en familia es lo que más desean en este 10 de mayo “Día de las Madres”.