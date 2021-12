Piden más acreedores rechazar plan de Aeroméxico

CIUDAD DE MÉXICO.-El Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) de Grupo Aeroméxico solicitó a los acreedores que rechacen el plan de reestructura financiera de la aerolínea, que se encuentra bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Ellos consideran que el plan es inequitativo al beneficiar a Delta Air Lines, accionistas actuales y directivos de la aerolínea; además de que no representa de manera apropiada el valor de Aeroméxico, según información de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El Comité, que está conformado por el sindicato de pilotos de Aeroméxico, arrendadores de aviones y proveedores, aseguró que algunos acreedores de subsidiarias de Aeroméxico podrían recibir recuperaciones más grandes de las debidas, debido a la valuación inapropiada de empresa.

No obstante, manifestó que apoya plenamente presentar un plan de financiamiento y reorganización que maximice el valor de los bienes de la línea aérea, en beneficio de todos los accionistas.

‘La influencia de algunos insiders a través del proceso de financiamiento de salida de los deudores ha dejado al Comité sin otra opción más que oponerse a la transacción propuesta de financiamiento de salida y el plan, dado que el Comité no cree que sean en el mejor interés de los acreedores generales no asegurados’, sostuvo.

Asimismo, se detalló que 268 millones de dólares serán distribuidos a los insiders, a expensas de los acreedores no asegurados, por realizar servicios a los que están contractualmente y legalmente obligados, de los cuales Delta Air Lines recibiría 182.3 millones de dólares.

Esto dejaría a los acreedores no asegurados desprotegidos en el plan de Aeroméxico. En tanto que algunos acreedores, como los miembros del Grupo Ad Hoc de Notas Senior, recibirán el 100 por ciento de recuperación en sus reclamos, mediante una combinación de capital y efectivo.

‘La mayoría de los reclamos no asegurados solamente recibirá distribuciones de entre 3 por ciento y 17 por ciento en efectivo y capital reorganizado. Como resultado y con base en las conversaciones con acreedores no asegurados, el Comité anticipa que una o más clases (de acreedores no asegurados) muy probablemente rechacen el Plan’, dijo,

El pasado 20 de diciembre, Invictus Global Management, también acreedor de Aeroméxico, se opuso al plan de reestructura de la aerolínea por considerar que Delta Air Lines podría ganar cientos de millones de dólares a expensas de otras partes interesadas.

Cabe destacar que los acreedores de Aeroméxico tienen hasta el 7 de enero de 2022 para votar a favor o en contra del plan de la aerolínea. En tanto que la línea aérea tiene hasta el 12 del mismo mes para responder a cualquier objeción.