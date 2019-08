Piden identificación al viajar en la Central

MONTERREY, MÉXICO.- Para reducir el número de migrantes que viajan a la frontera de Estados Unidos sin documentación oficial, concesionarios de transporte en la Central de Autobuses ahora exigen identificación vigente a los usuarios del servicio.

En letreros sin identificación, autoridades de la central de autobuses informan la presunta disposición oficial.

«Estimados usuarios», señala el anuncio, «se les informa que por disposición oficial del Gobierno federal, es necesario presentar una identificación vigente al momento de comprar sus boletos y al abordar el autobús».

De acuerdo con el testimonio anónimo de trabajadores de las líneas Frontera y Omnibus, la disposición se aplica desde el 1 de julio.

«Es un requisito, pero regularmente lo pedimos cuando se quiere viajar para la frontera», señaló un empleado en taquilla que vende pasajes.

Al cuestionar el motivo por el cual ahora se solicita este tipo de documentación, se respondió que es una medida para reducir el número de migrantes que viaja a la frontera.

«Es una medida para bajar (el número de) migrantes», respondió.

El pasado 18 de junio, EL NORTE publicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH analizaría si se violan garantías al pedir identificaciones a quienes quieran usar autobuses en México.

Alma Sánchez de Valle Hermoso, Tamaulipas, criticó la falta de información por parte de las autoridades al señalar que no venía preparada con la documentación que le están solicitando.

«Nosotros no somos de aquí, allá (en Tamaulipas) sólo nos pidieron credenciales, como somos estudiantes», indicó.

«Ahorita no me han dicho si me las van a tomar o no, yo miro que se necesita el acta de nacimiento y el IFE, pero si allá no nos lo pidieron como le vamos a hacer para regresar».

Entre los documentos se requiere una identificación oficial como el INE, cartilla militar, pasaporte vigente, cédula profesional o licencia de conducir.

Para menores se pide acta de nacimiento o CURP.