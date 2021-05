Piden ayuda para niña con leucemia

NUEVO LAREDO, TAM.- Devany Cantú Reyes, de seis añitos, desde los dos años de edad fue diagnosticada de leucemia linfoblástica tipo B y desde entonces ha vivido, entre ciclos de quimioterapias y estudios.

Un trasplante de médula ósea de parte de su hermano, madre o padre sería la única esperanza para salvarle la vida, pero los padres necesitan ayuda con los gastos, pues no cuentan con los recursos necesarios para realizarle algunos estudios.

“No tenemos los recursos para pagar las tres pruebas de compatibilidad, tengo las órdenes para los estudios y lo tenemos que hacer lo más pronto posible, por falta de recursos no se los he podido realizar porque no tengo el dinero, en todos estos estudios son más de 50 mil pesos, por eso, pedimos el apoyo de la población quien guste apoyarnos con cualquier cantidad”, dijo Estrella Reyes Sánchez, madre de la pequeña.

Señaló que para realizarle el trasplante deben realizarle varios estudios a Devany, de lo contrario en un mes sería demasiado tarde.

“Los recursos para el trasplante que es de casi 300 mil pesos será pagado por una persona anónima que ofreció pagar la operación de la menor, meses atrás mi niña ha estado muy grave, de hecho, una doctora me había comentado que ella ya no tenía posibilidades de vivir, porque el tratamiento que estaba recibiendo ya no le estaba funcionando, hace tres meses inició un esquema mucho más fuerte que el anterior y gracias a Dios el tratamiento está funcionando”, mencionó.

Reyes indicó que la doctora le sugirió hacer el trasplante en un hospital privado, pues sería la única esperanza de salvarle la vida a la pequeña Devany.

“Gracias a Dios existe una persona que se comunicó conmigo y me dijo que él me pagaba el trasplante, la verdad es una persona anónima, no sé quién es, para es mi es un ángel que Dios me envió porque es una cantidad muy grande, el problema es se le tienen que hacer varios estudios y citas por eso estamos pidiendo la ayuda de la ciudadanía, pues ya no tenemos mucho tiempo”, dijo preocupada.

Reyes Sánchez agregó que las personas interesadas en apoyar a la pequeña Devany pueden llamar al teléfono 867 2734062 o al número de cuenta 4152313575051466 o bien acudir a la Farmacia Guadalajara ubicada por la avenida Tecnológico, a un lado de Smart Fundadores donde trabaja la madre.