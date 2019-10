Piden a Ssa informar acciones contra dengue

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores del PAN presentaron un punto de acuerdo para solicitar un informe al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, sobre las acciones de control de dengue, principalmente en los estados más afectados, como Veracruz.

Indira de Jesús Rosales, integrante de la Comisión de Salud, consideró que, por la crisis de dengue que se vive en el País, hasta ahora las estrategias implementadas parecen ser ineficientes e insuficientes.

“Por ello, esperamos que la Secretaría de Salud tome cartas en el asunto e informe de manera inmediata y tome acciones serias al respecto para erradicar estos casos”, dijo en conferencia de prensa.

La legisladora panista recordó que hace cuatro meses presentó un punto de acuerdo con la misma petición y no obtuvo respuesta de la dependencia de salud.

“No hemos visto acciones concretas por parte del Gobierno federal para relanzar una campaña de fumigación a nivel nacional. No hemos visto nada y no hemos recibido respuesta alguna. No estamos haciendo nada más un llamado, sino que realmente este tema lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias y seguiremos insistiendo”, afirmó.

Aseguró que las cifras de dengue deben alarmar, pues muestran un incremento histórico de más de tres veces lo que se reportó en el mismo periodo de 2018.

Además, este aumento debe hacer ver la necesidad de redoblar esfuerzos para combatir las causas de la propagación y prevenir incrementos futuros de casos, subrayó.

Expuso que Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo son los estados más afectados, por lo que los Gobiernos de estas entidades también deben informar cómo están combatiendo el virus.

Sostuvo que, incluso, algunos diputados locales han solicitado la renuncia del Secretario de Salud de Veracruz.

Explicó que el dengue se trata con paracetamol, pero cuando los pacientes se agravan requieren hospitalización y no hay espacio en las unidades médicas públicas para atenderlos.

La senadora demandó, además, que las campañas de fumigación o descacharrización no se limiten a los hogares, sino que incluyan los planteles educativos.