Piden a los maestros calidad para desfile

NUEVO LAREDO, TAM. – La Junta Cívico Patriótica, abrió la convocatoria para que escuelas de los diferentes niveles participen en el Desfile del 16 de septiembre, al conmemorar el 209 Aniversario del Grito del Inicio de la Independencia de México, hechos que comenzaron la noche del 15 de septiembre por el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Hugo Molano, coordinador de la Junta Municipal de Reclutamiento y Fomento Cívico, señaló que las escuelas interesadas en participar en este desfile, deberán registrarse máximo el 6 de septiembre.

“La convocatoria la abrimos este lunes 26, con el inicio del ciclo escolar y termina el día 6 de septiembre. Lo que les estamos pidiendo a los maestros que más que cantidad de alumnos traigan calidad en su participación y así todas las instituciones se desarrollen acorde a los señalamos que requiere la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes son los responsable de este desfile”, detalló.

Dijo que como mínimo, cada escuela debe participar con 60 mínimo a 120 alumnos, no llevar carros alegóricos y en todo caso sean vehículo ligeros como son carros o camionetas, ya que las condiciones es del primer cuadro de la ciudad y las adecuaciones que se han realizado en este ultimo año, no hacen posible el tránsito de grandes unidades como son las comparsas de tráilers.

“Ahora se nos complica mucho, si algunas escuelas llevan personajes, pueden llevar su carro y su sonido. El recorrido será de Dr. Mier y a Perú, empezaremos a las 9:00 de la mañana y esperamos terminar en una hora y media hasta dos horas máximo”, indicó.

Algunas de las restricciones que se solicitan a los alumnos que participan en el desfile, es que no jugando, que porten debidamente su uniforme o vestimenta, no usar lentes oscuros, no masticar chicle, no ir tomando agua, no usar teléfono, ni alterar el orden.

Las instituciones interesadas en participar en el desfile, pueden registrarse en las oficinas de Reclutamiento y Fomento Cívico ubicadas en Reynosa y Héroe de Nacataz, colonia Sector Centro, segundo piso del Centro Cívico o comunicarse al teléfono 867 712-33-37, en un horario de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, de lo es a viernes.