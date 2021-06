Pide Jessica Salazar análisis a Conade y FMC

CIUDAD DE MÉXICO.-Jessica Salazar se mostró destrozada.

La ciclista de pista aceptó estar muy mal luego de que el jueves pasado, el Comité Olímpico Mexicano anunció que no representaría a México en los Juegos Olímpicos.

Y es que la ciclista de pista cuenta con credenciales y puntos clasificatorios que prácticamente la tenían en Tokio.

El comité anunció a Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo como las representantes de México,

tomando en cuenta únicamente el resultado del Selectivo Nacional, que se realizó a finales de de mayo en el Polideportivo Paradero del Code Jalisco.

“Yo la verdad me siento muy mal, no duermo, no entreno bien no descanso. Y… Me duele mucho tener que pasar por esto. ¿Cómo es posible que al ser la única atleta en aportar el 100 por ciento de los puntos en la prueba que más se esperan puntos esté pasando por esto?”, dijo en conferencia de prensa, con un nudo en la garganta.

“No es posible que aún siendo la mejor arrancadora del mundo no se me esté dando un lugar o que no se esté creando un criterio de selección adecuado para dar este resultado.

“Yo sólo pido de la manera más atenta a las autoridades, a los que tengan el poder de tomar una decisión más congruente, más analítica que lo hagan. Hago un llamado a la Federación Mexicana de Ciclismo y a la Conade, que sé que ellos tienen el valor de tomar una decisión correcta por un resultado histórico y poner el nombre de nuestra patria en lo más alto”, dijo en las instalaciones del Polideportivo Paradero.

Salazar llevaba un proceso olímpico, junto a Daniela Gaxiola, de la mano del entrenador Iván Ruiz, pero fue superada por Gaxiola y Verdugo en la eliminatoria.

El director del Code Jalisco, Fernando Ortega señaló que esperan tener una reunión con la Federación Mexicana de Ciclismo, la Conade y el COM.

“Lo que entiendo es que el lunes habrá una reunión entre la Federación Mexicana de Ciclismo, Conade y Comité Olímpico Mexicano, por lo que entiendo que en el proceso hacia Tokio, Jessy está considerada, lo que hay que buscar en qué momento se puede abrir esa ventana de valoración”, manifestó.

“Hay quien dice que no defendemos a los atletas de Jalisco, y no es así, pero no queremos que sea a través de la confrontación como queremos hacerlo, lo pedimos respetuosamente a la Federación Mexicana de Ciclismo, a la Conade, y al Comité Olímpico Mexicano, porque nos han informado que todavía están en proceso de análisis esta situación, que podamos tener una reunión, de hecho la haremos a través de un documento de manera oficial a la Federación donde podamos establecer argumentos que están muy claros porque este deporte es de tiempos y marcas”, indicó.

El entrenador Iván Ruiz señaló que hay argumentos deportivos que respaldan a Salazar.

“Hemos vivido un proceso muy exitoso, ganamos en todo, en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, metimos récord en la velocidad por equipos, se lograron resultados históricos a nivel individual y por equipo, pero hablando en la prueba que es la velocidad por equipos no hay otra opción, tenemos a la mejor arrancadora del país que la avala como la mejor arrancadora del mundo en los 500 metros, tiene la mejor vuelta a nivel mundial porque nadie se ha acercado a los 3:18 minutos que ella hace, también es la subcampeona mundial actual. Argumentos técnicos y números fríos hay”, puntualizó.