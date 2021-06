Pide Coparmex fortalecer autonomía del Banco de México

NUEVO LAREDO, TAM.- Indispensable fortalecer la autonomía del Banco de México (Banxico) porque la confianza depende justamente de su autonomía, y esto debe preservarse, considera la Coparmex.

El organismo ya cuenta con una propuesta de Reforma Fiscal que en conjunto con todo el sector empresarial presentarán próximamente.

Héctor De La Miyar Garza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Nuevo Laredo, informó la postura del consejo nacional ante los movimientos en la Secretaría de Hacienda y el relevo en el Banco de México (BANXICO) programado para diciembre próximo.

En el caso de la propuesta de Rogelio Ramírez de la O para encabezar la Secretaría de Hacienda, dijo que confían en que mantenga el esfuerzo realizado por quien es todavía titular, Arturo Herrera, como es apertura permanente al diálogo y de disposición a construir acuerdos con el sector empresarial.

Herrera deberá ser avalado por el Senado para poder sustituir a Alejandro Díaz de

León, quien el próximo 31 de diciembre de 2021 concluirá su encargo como

gobernador del banco central,

¨Las puertas de la SHCP en Palacio Nacional deben permanecer abiertas a favor del desarrollo económico integral de México¨, puntualizó.

El anuncio del presidente de la república López Obrador sobre los reemplazos no debe detener el diálogo, discusión y construcción de una posible Reforma Fiscal, se requiere de un proceso en donde se escuchen y atiendan todas las voces.

¨ Hoy, ante el complejo momento económico, debe apostarse no por una política fiscal restrictiva sino una que fomente la reactivación económica, provea estímulos y propicie la recuperación del ingreso y el empleo. Sin embargo, insistimos en la necesidad del fortalecimiento de la autonomía del Banxico´, planteó el presidente de la Confederación.

