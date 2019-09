Pide Aparicio trabajar por la equidad

La actriz señaló que aun existe la falta de oportunidades para las mujeres debido a la cultura machista respecto al hogar y no al mundo profesional.

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio fue clara en su mensaje a los regios: confiar en sí mismos para lograr sus metas, respetar a los demás y luchar por una equidad en oportunidades.

La protagonista del filme Roma, de Alfonso Cuarón, participó en el Foro de Equidad de Género organizado por el capítulo He For She del Instituto Tecnológico de Monterrey.

“Desde que empecé el tour de la película, quiero demostrarle al mundo que tenemos una diversidad que no conocemos: respetarnos entre nosotros. Antes de que perdamos todo esto, quisiera que realmente nos apoyáramos entre nosotros”, dijo la también maestra.

“Sobre el feminismo, (que) aprendiéramos que entre nosotras nos ponemos el pie y no hay una solidaridad. Son estos sueños que ojalá no se queden aquí. Ojalá que alguien se de cuenta, que una persona más abra los ojos”.

Al conversar con los estudiantes, Aparicio compartió algunas anécdotas, como lo nerviosa que estaba durante el rodaje del filme, porque desde su infancia no le gustaba estar ante las cámaras, pero también que en el largometraje aprendió a tener confianza.

También señaló la falta de oportunidades que existen para las mujeres, especialmente por la cultura machista que las destina al hogar y no al mundo profesional.

Durante el evento, la celebridad también destacó que para mejorar la educación en el País se requiere de la participación no sólo de los maestros y educadores, también de los padres de familia, los alumnos y el Gobierno.

En cada una de sus declaraciones, la nominada al Óscar como Mejor Actriz recibió ovaciones por parte del público.