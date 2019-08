Peter Fonda muere a los 79 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Peter Fonda murió a los 79 años la mañana de este viernes a causa de una insuficiencia respiratoria debido al cáncer de pulmón que padecía.

La información fue dada a conocer por su publicista a medios estadounidenses como Deadiline. «Es uno de los momentos más tristes de nuestras vidas, no podemos encontrar las palabras apropiadas para expresar el dolor en nuestros corazones», aseguró la familia la cual pidió respetaran su privacidad.

El intérprete, hermano de Jane Fonda, fue nominado en dos ocasiones al Oscar. La primera vez fue en 1969 en la categoría a Mejor guión por «Easy Rider», cinta para la cual colaboró en el guión. La segunda vez que fue candidato en los premios a lo mejor del cine fue a partir de su interpretación en «El oro de Ulises» (1997), largometraje por el cual mereció el Globo de Oro a Mejor actor.

Entre los datos curiosos que hay sobre su vida se encuentra una anécdota de cuando él tenía 11 años. El actor se disparó accidentalmente en el abdomen y casi murió.

Peter Fonda también tuvo un papel detrás de la canción «She said she said» de The Beatles, pues ésta surgió cuando la estrella, George Harrison, John Lennon y Ringo Starr estaban consumiendo LSD.