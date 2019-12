Peso recuperó terreno ante el dólar estadounidense

NUEVO LAREDO, TAM.- Se mantiene la tendencia del dólar a la baja. El sábado en la totalidad de Centros Cambiarios, la moneda estadounidense se cotizó en 18.00 pesos a la compra y 19.00 a la venta.

Después de varias semanas con una cotización de .50 centavos superior a la actual, tanto a la compra y venta, finalmente a media semana inició una disminución en la cotización de la moneda estadounidense, comentó Leopoldo Castañeda García, propietario de un Centro Cambiario.

“Cuando la mayoría pensaba que el dólar superaría los 20 pesos a la venta, la situación ha dado un giro y ahora la cotización a la compra es de 18.00 pesos cuando se mantuvo en 18.50, mientras que a la venta después de mantenerse en los 19.50, el sábado se cotiza en los 19.00 pesos.

No cabe duda que el acuerdo del T-MEC ya firmado repercute favorablemente para el peso”, añadió. Sin embargo, el movimiento en los centros cambiarios durante el día de ayer, no fue tan intenso como podría pensarse, no obstante al creciente número de estos negocios, solamente los del centro de la ciudad se vieron abarrotados por momentos.

Castañeda García, comentó que afortunadamente han atendido a paisanos que tramitan sus permisos de internación y que aprovechan su breve estancia en la ciudad para cambiar sus dólares por pesos mexicanos.