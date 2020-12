Pese a pandemia y adversidades económicas, Teletón superó su meta

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de la difícil situación económica que vive México por la pandemia causada por el Covid-19, la Fundación Teletón superó la cifra del año pasado y logra recaudar 380 millones 679 mil 601 pesos.

Por primera vez en su historia el evento no tenía una meta, ni esperaban superar los 374 millones 573 mil 841 pesos, que se recaudaron durante el 2019, entendiendo la situación actual, sólo se buscaba recaudar recursos para atender a niños y jóvenes que requieren alguna rehabilitación.

Para sorpresa e incredulidad de todos los organizadores, la cifra se mantuvo a la par de años anteriores, alrededor de las 20:00 horas ya se contabilizaban 195 millones 319 mil 485 pesos.

“Es algo atípico, pero siempre México mostrando su corazón generoso, cuando llegué pregunté ‘¿Cómo vamos?, porque en tiempos de Covid, no es que la gente no quiera ser generosa, sino que tiene que ahorrar para sus familias, para los suyos, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente ha perdido muchas cosas, incluso lo más sagrado que es la vida, muchas familias han perdido seres queridos, sin duda momentos de mucho dolor, yo he perdido amigos, yo pensé que se justificaría el tema de no donar, de sacar lo que el Teletón necesita en estos momentos y me dicen, ‘increíble vamos igual que el años pasado’ y la verdad es que si te parte el corazón, porque México siempre te ha caracterizado por eso, tienes el pan para tu casa y siempre lo compartes, eso es lo que estamos viendo hoy”, comentó el actor Eduardo Verástegui.

La transmisión conducida por Gailiea Montijo, Héctor Sandarti y Marco Antonio Regil, estuvo acompaña en la recta final por una presentación de Mijares y Emmanuel, quienes compartieron el escenario para interpretar un medley navideño.

“Nos alegra mucho que podamos formar parte de todo elenco que invitaron para poder ayudar y la verdad es increíble la fuerza que han tenido desde el primer Teletón, desde el primero, es increíble el trabajo, hay que subrayar eso, porque el trabajo de Landeros es un trabajo titánico”, señaló Mijares.

“Es un trabajo que él se hace del corazón, una vez me contó la historia de cómo empezó él a pensar en la idea de hacer esto desde niño, su mamá lo llevaba y de pronto empieza a hacer este trabajo y como dice Mijares, su entrega y su trabajo es titánico y va en contra de todo y de todas las situaciones, el sigue y sigue”, replicó Emmanuel.

México lo ha logrado una vez más!!!

Se supera la meta. ⭐️💛💜⭐️

Orgullo nacional.

Que este año tan complicado, se haya logrado esto en Teletón, es IMPRESIONANTE! 💝🥰

Gracias. Gracias México. Eres grande.@TeletonMexico @ChobiLanderos 👏🏼🎉👏🏼🎉👏🏼 Fiesta en nuestros corazones!!! pic.twitter.com/Jh2HeWqYhi — Lucero (@LuceroMexico) December 6, 2020

La larga y exitosa jornada terminó con la presentación de Christian Nodal, quien también expresó lo feliz que se sentía de ser parte de un programa que veía desde que era niño.

“Estoy muy agradecido por dejarme ser parte de esta Fundación, que yo lo sigo viendo desde chiquito, antes era llegar a la meta y ahora es lo que México quiera dar de corazón, son tiempos difíciles y me encanta que se estén logrando estas cosas bonitas este año”, dijo.