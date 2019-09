Pese a negativa del SAT, insistirán en trámites de autos ‘chocolate’

El decreto vigente no facilita importaciones definitivas de los vehículos de Estados Unidos

La titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, informó que no está considerada ninguna modificación en las disposiciones aduaneras ni tampoco una Nueva Ley Aduanera ni a corto ni mediano plazo. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Ven pocas posibilidades para las peticiones como flexibilizar trámites para la importación definitiva de autos usados americanos y el incremento de la franquicia para residentes fronterizos, ante las declaraciones de la Jefa del SAT de que no habrá modificaciones ni Nueva Ley Aduanera.

Ayer durante un congreso de comercio exterior, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó que no está considerada ninguna modificación en las disposiciones aduaneras ni tampoco una Nueva Ley Aduanera ni a corto ni mediano plazo.

El diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, dijo que efectivamente desde hace meses el SAT ha expuesto claramente que no respaldan el tema de flexibilizar los trámites para las importaciones definitivas de autos usados.

“El SAT está cerrado a todo lo relacionado con facilitar la importación definitiva ni tampoco quieren regularizar vehículos para circular exclusivamente en la frontera norte. Sin embargo, nosotros insistiremos ante la Jefa del SAT”, aseguró.

El decreto vigente no facilita las importaciones definitivas de autos americanos usados, puntualizó.

Por ello, Rosas Quintanilla, dijo que desde hace meses han planteado a funcionarios del SAT que se flexibilicen los trámites, pero no hay respuesta porque no quieren.

Entre los requisitos difíciles de conseguir para los dueños de las unidades es el certificado de origen, un documento que no entregan las empresas automotrices por lo que expiden una factura, y eso dificulta el trámite ante la Aduana mexicana.

Asimismo, se deben pagar los impuestos de acuerdo al listado o tabulador vigente, lo que resulta costoso para la mayoría; debe recordarse que la vigencia del decreto es hasta el día 31 de diciembre de 2019.

Desde 2015, los promedios mensuales de operaciones se mantienen bajos en Nuevo Laredo y en las otras aduanas donde la AGA y el SAT permiten la importación porque sigue limitada la cantidad por día.