Pese a derrota, la influencia de Osaka es visible en Francia

PARÍS.— La aventura de Naomi Osaka en el Abierto de Francia de 2022 ha terminado con una eliminación en la primera ronda. Las jugadoras que siguen en el torneo, pueden ver y escuchar los resultados de la apertura con que la tenista japonesa habló hace un año de su ansiedad y depresión.

Desde nuevas ‘habitaciones de quietud’ hasta tres psiquiatras listos para brindar ayuda en Roland Garros, se percibe claramente que la salud mental no es ya un tabú, como lo era antes.

‘Recuerdo el año pasado, después de que regresé de Francia. Los fotógrafos me seguían incluso en lugares inesperados, como la tienda. Me sentí realmente rara y abrumada, hasta que un día una mujer se me acercó y me dijo que, por haber hablado, había ayudado a su hijo’, escribió Osaka en un correo electrónico reciente, dirigido a The Associate Press. ‘En ese momento sentí que todo había valido la pena’.

En conversaciones con la AP, poco antes o durante el Abierto de Francia que comenzó el domingo, varias jugadoras profesionales de tenis dieron a Osaka el mérito de ayudar a que el tema saliera de las sombras en este deporte.

En concierto con las voces de otras deportistas, como la gimnasta olímpica estadounidense Simone Biles, Osaka ha ayudado a generar más conciencia sobre los problemas emocionales.

‘Definitivamente pienso que es algo a lo que se presta mucha más atención que antes, al menos cuando yo empecé como adolescente. No creo que yo hubiera sabido lo que era esto entonces. Y ahora vemos que la gente se expresa y normaliza un poco que está bien si tienes problemas para lidiar con algo. No importa si es dentro o fuera de la cancha’, dijo Jessica Pegula, neoyorquina de 28 años que avanzó el martes a la segunda ronda en Roland Garros.

‘En el tenis, la vida que vivimos no es muy normal’, indicó. ‘Puede llevarte a muchos hábitos que no son saludables’.

Osaka no fue la primera en manifestar estos problemas.

Pero su prominencia como cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam y otrora primera del ranking le dio una gran resonancia, lo mismo que su decisión de retirarse de Roland Garros, explicar por qué y tomarse dos pausas durante la campaña anterior para atender su salud mental.

‘Siempre que un atleta comparte su vulnerabilidad y luce auténtico, incide en otros deportistas. Se establece una relación’, consideró Becky Ahlgren Bedics, vicepresidenta de salud mental y bienestar de la WTA. ‘Así que no sé si yo atribuiría esto a una persona o a un evento, pero… esto hace que otros tomen nota y digan: ‘Bueno, tal vez yo debería buscar algo así también’.

Paula Badosa, española de 24 años que logró el martes un triunfo, no ha rehuido la oportunidad de hablar de su propia ansiedad.

Ella, como otras, agradece la franqueza de Osaka.

‘Todas somos humanas y tenemos que lidiar con algunos de estos problemas mentales. Tenemos problemas’, dijo Badosa.

‘Y es importante que las jugadoras como ella hablen de esto’.

Antes de la edición del año pasado en Roland Garros, Osaka advirtió que no hablaría con la prensa. Después de que victoria en la primera ronda, se le multó con 15.000 dólares por ausentarse de una conferencia obligatoria de prensa.

Ese requisito no se ha levantado en el Abierto de Francia ni en otros grandes torneos. Osaka terminó retirándose del certamen.

‘Creo que todos estaban sorprendidos y no estábamos listos para esto’, dio Kildine Chevalier, gerente de servicios y relaciones de las jugadoras en el Abierto de Francia.

‘Es importante ahora que tomemos en consideración esos problemas’, comentó Chevalier, quien fue jugadora profesional de tenis. ‘Que no se repita una situación similar y que se prevenga esto, en vez de actuar cuando haya ocurrido ya’.

Entre las nuevas instalaciones para los tenistas en este Abierto de Francia figura una sala de 80 metros cuadrados en el estadio principal, con 11 camas y auriculares supresores de ruido, una habitación de yoga con talleres diarios de meditación y líneas telefónicas para consultar a psicólogos o psiquiatras.

Todo ello se suma a lo que ofrecen las giras de hombres y mujeres, como el caso de un miembro del equipo de salud mental y bienestar de la WTA, que está en Roland Garros.

Reuniones similares con especialistas han estado disponibles por años en la gira de mujeres. Sin embargo, Ahlgren Bedics estimó que ha habido un alza de 30% en las sesiones para las tenistas de la WTA durante los meses iniciales de 2022, en comparación con el primer trimestre de 2021.

Rebecca Marino llegó a ser de las 40 mejores tenistas del mundo. La canadiense abandonó la gira durante casi cinco años por depresión.

Ahora ha vuelto y se ha clasificado para el Abierto de Francia por primera vez desde 2011. Nota que hay una diferencia en la forma en que se habla de la salud mental en estos días, no sólo en el tenis, sino en toda la sociedad.

Y consideró que la postura de la WTA se merece ‘muchos elogios’.

‘La gente no entiende en realidad por todo lo que yo pasé con mi salud mental y por qué me alejé del deporte’, dijo

Marino. ‘Ahora tenemos a muchos más deportistas que hablan de la importancia de la salud mental en sus carreras.

Esto ha abierto realmente la conversación a más gente y ha generado más charlas positivas, lo cual creo que es realmente maravilloso. Me alegra que esto comience a pasar’.

Pero Frances Tiafoe, tenista de 24 años, nacido en el estado de Maryland y quien considera a Osaka su amiga, reconoció que hay trabajo por hacer.

‘A veces no quieres ser vulnerable frente al otro’, dijo Tiafoe el martes, luego de una victoria. ‘Si te quejas, te llamarán ‘blando’. Pero cuando lo piensas, eres en realidad fuerte. Algunas veces la gente lleva realmente mucho adentro pero lo oculta y trata de poner una fachada de una persona superfuerte. A veces sólo necesitas verbalizarlo. Necesitas un espacio seguro donde te escuchen. Naomi pasaba por algunas cosas en aquel momento’.