‘Pese a campaña de descalificación confianza en el INE se mantiene’: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova sostuvo que se mantiene la confianza en el órgano electoral a pesar de la campaña de descalificación en su contra desde el Gobierno.

Durante la XXXIII Asamblea General Ordinaria de los Medios Públicos, Lorenzo Córdova Vianello manifestó que mantiene una confianza ciudadana arriba de 60% pese a «sufrir una sistemática, planeada, campaña de descalificación desde los circuitos gubernamentales».

El consejero presidente aseguró que el INE tiene la capacidad para organizar las elecciones de 2024, sin necesidad de una reforma electoral.

«De cara a esa elección (de 2024), ¿es necesaria una reforma electoral? Me parece que la respuesta es clara y contundente: No, no es necesaria ¿Si no vamos a una reforma está en riesgo la democracia en 2024? La respuesta es clara, no», expresó.

«En México seguimos teniendo conductas fraudulentas, que no son fraudes electorales. Y los muertos, aunque ya no votan, siguen apareciendo firmando iniciativas de consultas como las de revocación de mandato», apuntó Lorenzo Córdova.

Por ello, subrayó que una reforma debe surgir del consenso unánime entre los partidos políticos, ya que si se aprueba por «mayoriteo», traerá problemas posteriormente.

«Si vamos a hacer una reforma para regresar de donde vinimos, creo que no vale la pena», concluyó.