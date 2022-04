Personificará Zimbrón a Jesús de Nazareth, por tercera vez

Nuevo Laredo, Tam. – Como hasta antes de la contingencia, la personificación del Viacrucis y el recorrido de las 15 Estaciones, todo se preparaba con tiempo y se realizaban ensayos para realizar el Viacrucis durante las celebraciones de Semana Mayor, esto volvió a resurgir ante la nueva reapertura por parte de la Secretaría de Salud.

Por lo que, por tercera ocasión, Fernando Zimbrón, maestro de Inglés, representará a Jesús de Nazareth. Fernando tiene 24 años y hace un llamado a todas las familias para que este Viernes Santo asistan al Viacrucis Viviente que efectuará la Catedral del Espíritu Santo.

“Sin duda es un honor para mi personificar a Jesús de Nazareth y con mucho gusto lo hago. Este año se me hará un poco más complicado, porque el año pasado el recorrido fue aquí mismo, en el templo en Catedral, pero ahora el recorrer nuevamente la avenida Guerrero será pesado, porque no tengo la condición física. Aún así es un honor vivir un poco del gran sufrimiento que vivió Jesus por nosotros; que lo sé, no se compara en lo mínimo, pero sí reconozco se me complica pero lo haré gustoso como años anteriores”, relató Fernando.

El Viacrucis viviente será este viernes 15 de abril; el contingente partirá después de las 9:00 de la mañana de la Explanada de los Fundadores y será encabezado por el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Enrique Sánchez Martínez. En esta representación también se contará con la presencia de la Virgen María, que será representada por Nora Martínez, por segunda vez y quien pertenece al Movimiento Familiar Cristo y Yo.

Este Viacrucis es coordinado por Adriana Vargas Rubio y Valeria Sáenz Reyes, quienes desde hace un mes iniciaron los ensayos con las 40 personas que participan dando vida a los diferentes personajes como son: soldados, pueblo, Simón, Barrabás, los 12 apóstoles entre otros.