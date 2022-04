Persiste falta de suministro de combustibles

Nuevo Laredo, Tam. – Jose Luis Palos Morales, Presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, reconoció que aún continúan los problemas de abasto de gasolina y diésel en las gasolineras de la Nuevo Laredo, esto principalmente en aquellas que tienen contrato con PEMEX, siendo estos los que han estado limitando el envío de combustible a esta frontera.

“La verdad es que sigue habiendo problemas con el suministro de producto a las diferentes gasolineras de la ciudad, tan solo el jueves se quedaron sin combustible de diésel varias estaciones, y pues esto es algo terrible para la ciudad porque causa pérdidas tanto en las líneas de transporte, como en las mismas estaciones. En el caso personal, nos dejaron 18 horas sin combustible en una de las estaciones, una de las que más vende diésel”, mencionó Palos Morales.

Dejó ver que aunque se han hecho las quejas y solicitud del combustible, PEMEX no da una respuesta satisfactoria al problema que actualmente se tiene con el suministro, ya que se habla de una variedad de problemáticas para poder distribuir la gasolina y diésel a las empresas gasolineras que tienen contrato con Petróleos Mexicanos.

“A lo que hemos sabido es que no están pudiendo con la logística de entregas y aun así, como quiera lo que también les está pasando es que hubo un aumento en las ventas de diésel, y tal vez no estaban preparados con equipos, sin embargo ya tienen tres meses con esta problemática, y no se sabe para cuándo se tendrá una solución satisfactoria”, refirió.

Para concluir el representante de los gasolineros destacó que en Nuevo Laredo existen 45 gasolineras que tienen contrato con PEMEX, por consecuencia se entiende que la mayoría de las gasolineras locales sufren de esta problemática, siendo únicamente 5 estaciones las que tienen la opción de comprar combustible donde ellos crean conveniente.