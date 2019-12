Perjudican cirugías plásticas a famosos

CIUDAD DE MÉXICO.-Las pompas de famosas como Nicky Minaj, Kim Kardashian y Jennifer Lopez se han convertido en el ideal de muchas mujeres, quienes están dispuestas a recurrir al bisturí para tener un atractivo visual similar.

“Ahora entiendo que primero estoy yo. Me quiero, me agrado y es así como debe ser”. Paola Durante,modelo y actriz

Sin embargo, lucir exuberante puede implicar un gran riesgo, al menos en el País, pues la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) lo considera un peligro de salud pública.

“Hay gente que paga cirugías baratas en clínicas sencillas, pero cuando se presenta una complicación, los pacientes buscan opciones diferentes. Al darse cuenta que su recuperación no pueden costearla con gente profesional en hospitales privados, acuden a las instituciones de salud.

“Eso ocasiona que ocupen camas de hospitales por algunos días, lo que genera un costo para estos lugares que bien se puede ocupar para ayudar a otros pacientes con enfermedades crónicas. Por eso la Secretaría de Salud y la COFEPRIS lo considera un problema de salud pública”, afirmó en entrevista el doctor Martín Lira, integrante del Comité de Comunicación de la AMCPER.

Esta situación no excluye a los famosos, quienes con tal de buscar la aprobación de su público a través de algunos arreglitos, se someten a procedimientos que les pueden ocasionar consecuencias negativas.

Ejemplo de ello es Alejandra Guzmán, quien en 2009 se sometió a una operación de aumento de glúteos, misma que no salió como esperaba.

En 2012 le extirparon la sustancia metil metacrilato que le inyectaron, sin embargo, las secuelas de este producto afectaron su cuerpo al grado de que hoy su desempeño físico ya no es el mismo.

“Ella (Guzmán) fue con una señora que hacía medicina estética. Le inyectaron cemento (metil metacrilato) y terminó infectándose tanto que sigue con complicaciones”, explicó el cirujano Fernando Molina.

Recientemente, la intérprete de “Hacer el Amor con Otro” y “Eternamente Bella” ha sido blanco de críticas por las fotos de su rostro actual publicadas en redes sociales.

Otro de los casos es la ex modelo Paola Durante, quien, por mejorar su trasero, acudió a Colombia para que le aplicaran polímeros que casi le cuestan la vida debido a una infección mal tratada.

“Estando en este medio no nos sentimos perfectas y eso es lo que buscamos todas: la perfección. La gente y la televisión te pueden señalar por subir de peso y eso hace que te vuelvas exigente contigo mismo.

“Prometí no volver a hacerme ninguna cirugía porque estuve a punto de morirme en Colombia. Quería convertirme en una ‘Barbie’ para los demás, aunque yo no me agradaba a mí misma”, dijo Paola en entrevista.

De acuerdo con Lira y Molina, los estereotipos fungen un papel fundamental en la percepción de la imagen en las personas.

Por eso recomiendan que, antes de pensar en el quirófano, las personas acudan a un psicólogo, con el fin de tomar una mejor decisión.

“El cirujano plástico tiene que hablar largamente con el paciente porque seguramente éste sufre del síndrome dismórfico (obsesión por parecerse a alguien, como en el caso del ‘Ken Humano’).

“Por eso un buen cirujano determina, más allá de un operación, si lo que necesitan es una intervención quirúrgica o una visita con el psiquiatra. Luego de que se realizan las operaciones no les gusta cómo quedaron y es ahí cuando comienzan a distorsionarse el cuerpo en general”, sostuvo Molina.

Para erradicar las muertes por operaciones hechas por médicos que no son cirujanos plásticos (21 casos de octubre de 2009 a noviembre de 2018), la AMCPER decidió crear una campaña de información.

Esta iniciativa comenzó a circular en redes sociales a partir de noviembre del año pasado.

“Lo que buscamos es que la gente sepa elegir cuál es el profesionista correcto.

“Hay una enorme desventaja entre un médico que hace medicina estética y alguien que tiene una formación como cirujano plástico y reconstructivo”, puntualizó Lira.

