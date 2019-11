Peores vestidos de los Latin Grammy 2019

Al parecer estas celebridades no siguieron las recomendaciones de su estilista.

EU.- Nuestras celebridades favoritas se dieron cita para presumir sus mejores estilismos y conquistar la alfombra roja, sin embargo, como en cada gala, hay algunos desaciertos que no pasan desapercibidos y dejan mucho qué desear entre los fanáticos.

Estos fueron los peor vestidos de la 20° entrega de los Latin Grammys 2019

Malillany Marin

La actriz cubana visitó un atuendo del diseñador Willfredo Gerardo y bueno, no por seguir las tendencias de la temporada -como las mangas protagonistas tu look será favorecedor. Ni la tela, ni el color, ni las plumas. Un no rotundo.

Bad Bunny

El reguetonero siempre ha apostado a looks extravagantes y bastante innovadores. Pero en este momento creemos que menos es más. La idea no parece del todo mal, la ejecución fue lo que no encantó.

Kany García

La cantante acudió a la gala de los Latin Grammys 2019 con un vestido asimétrico color rosa pastel de escote tipo corazón del diseñador puertorriqueño Harry Robles. El fit del vestido no fue nuestro favorito, no acentuaba los lugares que debía, por lo que Kany lucía desproporcionada.

Victoria Kühne

La productora mexicana, acudió a la ceremonia con un total look tipo sartorial de la firma italiana Gucci. Al igual que Kany, el fit de su outfit no era el mejor y, aunque está de moda posar con el bolso en la alfombra roja, a nosotras no nos gusta ni nos gustará. La idea principal es que luzcas tú, no los complementos.

Marie Monte

Una más que posa con bolsa en la alfombra roja, se puede hacer, pero para eso se hicieron los clutch. Chicas, tenemos que recordarles que son los Latin Grammys, como look de street style sería un estilismo más acertado -obvio, sin el calzado tipo pantalón-, recuerden que se tiene que vestir de acuerdo a la ocasión.

Enrique Campos

El cantante de tango se ha caracterizado por usar maquillaje, sin embargo lo que no nos convenció del todo fue el estampado de su traje. El look en un mismo conjunto, parecía no encajar con ningún estilo o propuesta.

Feid

El cantante colombiano de plano se confundió de evento. No son los VMAS para ir vestido tan casual. Nos gustó más su look en la red carpet de la Persona del Año 2019.

Fernanda Kelly

La actriz y conductora llevó un vestido firmado por Glaudi by Johana Hernandez que simplemente no acertaba en nada; llamó la atención, sí, más no para bien.

Leonel García

Las proporciones pueden asegurar un look de impacto o generar completamente lo contrario. Tal vez si no hubiera llevado ese abrigo negro, su outfit no serían tan malo.

CAMI

Llevar estilismos sensuales a la alfombra roja debe de estar muy bien pensado, ya que si no son bien ejecutados, pueden romper la delgada línea que separa lo vulgar de lo sensual. Desafortunadamente la cantante chilena no supo diferenciar, y las maxi extensiones no ayudaron ni un poquito.