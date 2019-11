Peligran escuelas de tiempo completo

CIUDAD DE MÉXICO.-Maestros y directores de escuelas en modalidad de tiempo completo señalaron que si los legisladores avalan el recorte a la mitad de su presupuesto, enfrentarán graves carencias en su operación, en infraestructura y pasarán dificultades para alimentar a estudiantes.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se prevé que el programa de Escuelas de Tiempo Completo registre una disminución del 52 por ciento con respecto a lo que recibió en 2019.

El año anterior, la Federación autorizó 10 mil 189 millones de pesos para este sistema de enseñanza, lo que implicaría una reducción de 5 mil 100 millones para 2020.

De avalarse de esta forma, será éste el mayor recorte registrado en los programas de apoyo para la implementación curricular.

En entrevista, la maestra Elena Rojas de la primaria “Estado de Veracruz”, de Yucatán, refirió que en este sitio en el que se atienden a 104 niños, el mayor temor es que con el recorte no haya suficientes fondos para dar de comer a los estudiantes.

Especificó que los horarios de esta escuela ubicada en el municipio de Dzoncauichson, son de 7:00 a 15:00 y en este lapso, los alumnos toman un alimento.

“Son niños de escasos recursos y cuando no llega el recurso a tiempo y no tenemos, los alumnos preguntan: ‘maestra, ¿vamos a comer hoy?’, pobrecitos, no sabríamos qué decirles. En sus casitas no siempre comen carne y el plato lo comparten con sus hermanos, aquí se les da esa oportunidad y sería una lástima en verdad que se hagan esos recortes”, expuso.

Refirió que los recursos han sido insuficientes para sostener las necesidades de este plantel, y que se han sostenido por la cooperación de algunos padres pero, acotó, no todos pueden hacer contribuciones monetarias.

Rojas llamó a los legisladores a realizar modificaciones para que en vez de recortarles, les otorguen más presupuesto.

“Deben pensar en los derechos del niño. De por sí es poco el presupuesto que se les da, son 5 pesos por niño. Buscamos la manera de alimentarlos, de darles una mejor educación, estamos en el límite”, rebatió.

En tanto, Lidia García, directora del Jardín de Niños “Rafael Alberti” del Municipio de Jojotitlán, Toluca, Estado de México, se sumó a esta demanda, al advertir que en esta escuela existen, además, necesidades como la reparación de baños, y cocina.

Los horarios son de 8:00 a 14:30. Aquí estudian 185 estudiantes, que toman un alimento al día.

“Aquí los alumnos comen bien. Año con año hemos estado luchando y hemos salido adelante, pero no sabemos ahora con el recorte cómo le haríamos para funcionar, estamos muy preocupados”, apuntó.

Mientras que Marisol Catzin Pech, directora de la primaria “Cristóbal Colón”, de la comunidad de Sisbichén en Yucatán, indicó que el presupuesto mensual es de 5.50 por cada niño, pero refirió que ello apenas alcanza para pagar la comida de las niñas.

“Antes de eliminar o quitar un apoyo como este, más que nada hay que valorar lo que realmente se requiere (…) en vez de darles en casa una tortilla con sal, aquí vienen y comen muy bien y sano”, agregó.

Este programa fue creado en 2007 y atiende principalmente a niños y jóvenes en situación de marginación o desventaja.

De acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estas escuelas han mostrado resultados favorables.