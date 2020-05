Peleará ‘Rocky’ contra el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Sylvester Stallone presentará una transmisión en vivo de su filme Rocky, que formará parte de la serie semanal Screening Room With the Starw, desarrollada por Creative Artists Agency (CAA), reportó The Hollywood Reporter.

El evento, que buscará beneficiar con donativos de los espectadores a organizaciones que ayudan al apoyo y la recuperación de comunidades afectadas por el coronavirus, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, DonorsChoose y America’s Food Fund, se llevará a cabo este jueves a través de Facebook.

Cada jueves se exhibirá, a través de la página oficial de Facebook de un estudio cinematográfico distinto, una película diferente presentada por estrellas del proyecto; Rocky se proyectará en la página oficial de MGM Studios, con los fans realizando una serie de preguntas y respuestas a Stallone durante la transmisión.

“Estamos muy agradecidos con los grandes clientes y estudios que han hecho que estas experiencias especiales sucedan en Facebook. Esperamos que el público lo pase muy bien viendo estas películas clásicas en compañía de las estrellas”, dijo Richard Lovett, presidente de CAA, en un comunicado.

El siguiente filme del proyecto será Casarse… Está en Griego, presentada por la guionista Nia Vardalos, quien encarna a Toula en el largometraje.