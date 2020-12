Pelean Ancer y Ortiz por ser el mejor en Mayakoba

QUINTANA ROO.- Carlos Ortiz y Abraham Ancer librarán un mano a mano para definir quien será la mejor actuación mexicana en el Mayakoba Golf Classic.

La tercera ronda apretó el tablero de cara al último día de actividades en el campo El Camaleón, lo que se reflejó también en lo dos representantes que aún están en competencia.

Ortiz se regazó unas posiciones y finalizó en el puesto 11, mientras Ancer tuvo un día redondo y se ubicó 15, a sólo un golpe de distancia del tapatío.

Líder después de la segunda ronda @GrilloEmiliano 🇦🇷

Leader after the second round @grilloemiliano 🇦🇷 #MGC pic.twitter.com/ASkcB9uTgn

— Mayakoba Golf Classic (@MayakobaGolf) December 5, 2020