Paty Navidad dice que pondrán chips y no vacunas

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Patricia Navidad nuevamente provocó polémica, ahora al decir que la vacuna contra el Covid-19 es una manera de implantar chips en la población, para tenerlos controlados y que por está razón ella no se vacunará.

Navidad uso su cuenta de Twitter donde posteó varios mensajes en los que asegura que con esta “plandemia”, los grandes beneficiados son la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el FMI (Fondo Monetario Internacional).

“Las epidemias y ‘pandemias’ gran negocio impulsado por la OMS, apoyado por los gobiernos, farmacéuticas, campañas del miedo de medios de comunicación y más. Nos saldrá mucho más caro el remedio que la enfermedad, la gente sigue sin ver ni cuestionar, encerrados pidiendo vacuna”, posteó.

Fue más allá al comentar que las medidas de sanidad que en estos momentos son importantes, son sólo una campaña de publicidad donde lo que se pretende es fomentar el terror. “Estamos viviendo una especie de campaña de marketing del miedo como método de control de la población.

Aprovechan comercialmente el temor de las sociedades a enfermarnos o morir y lo repiten cada determinados años, pero tal parece que no tenemos memoria y creemos sin cuestionar”, dijo

Aseguró que esto es una “plandemia” en la que no participará. “A mi no me queda duda que esto es una ‘plandemia’, implantación de chips, tatuajes cuánticos, 5G, ideología comunistoide marxista, recorte a los derechos, libertades y garantías individuales, manipulación y control mental con tecnología. Dictadura tecnócrata. Nuevo Orden Mundial”, describió.

No sólo echó mano de su Twitter, también de Instagram para exponer su punto de vista.

“En la actualidad existen 6 o 7 grandes farmacéuticas ensayando vacunas y antivirales, peleándose entre ellos el control sobre nuestra salud y vida”, aseguró.