Pasará Tekashi69 dos años en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- El rapero y estrella de Instagram Tekashi69 fue sentenciado a dos años de prisión el miércoles por un juez federal que le redujo la condena por ayudar a los fiscales a enviar a prisión a varios de sus antiguos asociados de pandillas en Nine Trey Gangsta Bloods.

El artista, también conocido como 6ix9ine y cuyo nombre legal es Daniel Hernández, ya pasó casi 13 meses en una cárcel federal y ese tiempo contará para su sentencia.

Los fiscales federales en Manhattan reconocieron su cooperación contra los ex miembros de Nine Trey Gangsta Bloods como extremadamente útil.

Sin embargo, el juez, Paul A. Engelmayer, dijo que la conducta de Hernández fue demasiado violenta para justificar su liberación inmediata.

Hernández, de 23 años, enfrenta un futuro incierto. Los fiscales han dicho que corre el riesgo de ser asesinado o herido en la prisión porque la pandilla Nine Trey puede buscar venganza.

Pese a este peligro, Hernández ha señalado que tras su liberación, no está interesado en el programa federal de protección de testigos, y le dijo al tribunal en una carta reciente que tiene la intención de seguir actuando.

El cantante fue arrestado en noviembre de 2018, tras 24 horas hizo un trato con el gobierno, acordando declararse culpable de crimen organizado y ocho cargos relacionados, además testificó por el enjuiciamiento contra dos co acusados, ambos ex miembros de Nine Trey.