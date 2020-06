Partidos no deben entregar despensas con dinero público

CD. VICTORIA, TAM.- Los partidos políticos no pueden estar haciendo entregas de despensas a militantes o a la población en general ya que es una acción que estaría fuera de la Ley, advirtió Olga Alicia Castro Ramírez.

“Si son gastos realizados por partidos políticos, por supuesto que si entran en el proceso de fiscalización, y que si estaremos revisando que dentro de las contabilidades de los propios partidos políticos no existan gastos para efectos de entrega de despensas, eso sí está prohibido por la Ley”, indicó.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas sostuvo que los partidos políticos no pueden hacer la entrega en especie a su militancia o en apoyo general, “eso no es posible y lo que si necesitamos y debemos de hacer es revisar sus propias contabilidades para ver que no exista gasto de esa naturaleza”, precisó.

Sin embargo señaló que, eso lleva su proceso de revisión y si se detectase, se sanciona, “pero si tendríamos que revisar las cuentas del partido y no cuentas del funcionario”.

Dijo que las cuentas de los funcionarios son otro tema, incluso sean militantes o no de partidos políticos, esa contabilidad de los recursos públicos, “no nos corresponde a nosotros, ni de la persona en lo particular ni del servidor público”, indicó.

Señaló que en este momento el INE en Tamaulipas no tiene en proceso ninguna investigación en contra de algún partido político, que se relacione a la entrega de despensas a militantes o a la población en general.

“El proceso de fiscalización corre sus plazos, en este momento estamos en periodo ordinario en donde lo que se revisa es el gasto que ellos van reportando a través del sistema que para ello tiene habilitado el INE”, indicó.

Este es un sistema informático en donde ellos tienen que ir subiendo sus facturas, no hemos detectado por supuesto que haya este registro de gasto, indicó.

“Lo que si estamos haciendo también, es una tarea que si podemos realizar, a través de internet revisar lo que consignan medios o cualquier otra prueba que nos pudiéramos hacer llegar o el propio partido pudiera estar registrando en sus páginas oficiales”, señaló.

Apuntó que si se detectan qué hay ese tipo de gastos, estarían confrontando en su momento si se registró o no y se le haría la observación para que haga la aclaración correspondiente o bien en su caso se haría la sanción.

Esto sucederá cuando se haga la revisión integral del informe que debe de cumplir de manera anual, agregó al señalar que “estos gastos que se pudieran estar ejerciendo en el 2021, no inmediatamente tienen una sanción, sino hasta que se hace toda la revisión del ejercicio fiscal 2020”.