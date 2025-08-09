Partido de pretemporada entre Lions y Falcons termina antes por lesión de Morice Norris

Morice Norris, de los Lions de Detroit, se lesiona al recibir un golpe en la cabeza por parte de Nathan Carter, de los Falcons de Atlanta, durante el partido de pretemporada realizado el viernes 8 de agosto de 2025 (AP Foto/Brynn Anderson)

ATLANTA (AP) — El encuentro de pretemporada de la NFL entre Detroit y Atlanta terminó antes de lo previsto el viernes, luego que Morice Norris, safety de los Lions, fue retirado del terreno en ambulancia tras sufrir una aparatosa lesión.

Norris fue atendido durante unos 20 minutos en el terreno, antes de que la ambulancia se lo llevara. El encuentro terminó con 6:31 minutos restantes después de que los jugadores dejaron correr el reloj.

Norris se lesionó con 14:50 minutos por jugar. Intentó taclear a Nathan Carter, cuya pierna lo impactó en la cabeza. El cuello del jugador defensivo se dobló hacia atrás.

No había surgido un parte sobre la lesión.

“Simplemente estamos orando por Mo y pedimos que todos recen por él”, dijo Dan Campbell, entrenador de los Lions, quien comentó que había recibido información alentadora del hospital.

“Él está respirando. Está hablando. Tiene cierto movimiento”, añadió Campbell.

Cuando se reanudó el duelo, el mariscal de campo de los Falcons, Emory Jones, tomó el balón y luego lo sostuvo mientras los jugadores de ambos equipos permanecían en la línea de golpeo y el reloj continuaba corriendo.

Finalmente, con 6:31 restantes, un árbitro anunció que el juego había sido suspendido por una decisión tomada desde Nueva York.

Los Lions tenían una ventaja de 17-10 cuando se detuvo el encuentro.

Campbell y su colega de los Falcons Raheem Morris tomaron la decisión de no completar el encuentro.

“Raheem Morris es un tipo de primera clase”, dijo Campbell. “es de lo mejor. Acordamos que no era lo correcto finalizar el encuentro”.

Kyle Allen, quarterback de los Lions de Detroit, dijo que fue fácil tomar la decisión de no completar el duelo.

“No pienso que nadie en esa línea de banda quisiera jugar”, comentó. “No fuimos parte de esa decisión,pero podías ver en los ojos de todos que queríamos esto”.