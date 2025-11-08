El Dólar
Participa Guardia Estatal en el programa “Presidencia cerca de ti”

Durante el evento, los agentes realizaron labores de acercamiento social, entregando folletos informativos sobre la convocatoria de reclutamiento

El evento se llevó a cabo en la colonia Naciones Unidas, sobre la calle Canadá entre Bolivia y Cuba, donde personal mantuvo presencia preventiva y de apoyo durante toda la jornada.
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- Personal de la Guardia Estatal participó en el programa “Presidencia cerca de ti”, organizado por el gobierno municipal de Nuevo Laredo, con el propósito de fortalecer la proximidad con la ciudadanía y difundir el programa de reclutamiento a la corporación de seguridad.

 

El evento se llevó a cabo en la colonia Naciones Unidas, sobre la calle Canadá entre Bolivia y Cuba, donde personal mantuvo presencia preventiva y de apoyo durante toda la jornada.

 

Durante el evento, los agentes realizaron labores de acercamiento social, entregando folletos informativos sobre la convocatoria de reclutamiento vigente de la Guardia Estatal, con el objetivo de invitar a los habitantes a integrarse a la institución.

 

El programa “Presidencia cerca de ti” forma parte de las acciones de proximidad ciudadana promovidas por el Ayuntamiento neolaredense, en las que se suman dependencias municipales y corporaciones de seguridad, con el fin de acercar servicios, atender inquietudes vecinales y reforzar la confianza entre autoridades y comunidad.

