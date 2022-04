Paran los petroleros y amagan con huelga

Ayer durante las asambleas extraordinarias que efectuaron las 36 secciones con las que cuenta el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en todo el país condenaron que no se cumpla el CCT. (Agencia Reforma)

Ayer durante las asambleas extraordinarias que efectuaron las 36 secciones con las que cuenta el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en todo el país condenaron que no se cumpla el CCT. (Agencia Reforma)

Guadalajara, México.-Los petroleros sindicalizados advirtieron a Pemex que en aquellas áreas de trabajo donde no exista el personal suficiente, equipos de seguridad o instalaciones seguras se van a paralizar las labores.

Además advirtieron que de continuar con los incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) iniciarán una huelga de trabajo.

Ayer durante las asambleas extraordinarias que efectuaron las 36 secciones con las que cuenta el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en todo el país condenaron que no se cumpla el CCT.

Los petroleros respaldaron a su líder, Ricardo Aldana y pidieron emplazar al director de Pemex, Octavio Romero.

Reclaman que se mantenga el congelamiento de plazas, lo que impide a los petroleros laborar en las plantas y en consecuencia percibir sus ingresos.

‘Hay una franca violación al CCT, hay falta de pagos, pagos extraordinarios , no pagan las vacaciones, los dobletes, cómo es posible que no tengamos ropa de seguridad para salir a trabajar, las instalaciones están en malas condiciones y el colmo, que no haya un contrato para que nos suministren equipo de seguridad’, dijo Marcos Azuara, líder de la Sección 42, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche.