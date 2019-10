Paola Longoria portará antorcha olímpica de Tokio 2020

La multimedallista panamericana recibió dicha invitación, pese a que el raquetbol no tiene presencia en Juegos Olímpicos.

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que el raquetbol no es un deporte que tenga presencia en los Juegos Olímpicos, la mexicana Paola Longoria, recibió la invitación para correr con la antorcha olímpica de Tokio 2020, hecho que la hace sentir honrada y con el sueño de ver pronto su disciplina en la justa más importante del deporte mundial.

“El próximo año voy a los Juegos Olímpicos, uno de los patrocinadores principales quiere que corra con la antorcha, recibí la noticia dos días previos al US Open, y fue mi motivación“, reveló en entrevista con Deportes en Claro.

Añadiendo: “Siempre mi sueño va a ser poder ver al raquetbol en unos Juegos Olímpicos, pero me ha tocado desde el 2008 estar en ellos de diferente manera, y en 2020 no será la excepción”.

Longoria mencionó que es probable que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el raquetbol ya tenga presencia, y aunque desconoce si aún estará en activo, anhela dejar un legado y apoyo a las próximas generaciones.

“Yo creo que para Los Ángeles sí es un 80 por ciento seguro. Me gustaría dejar el día que me retire un legado, que después de Paola Longoria no se perdió, vienen detrás varias mexicanas que están impulsando el deporte”, sentenció.



Fuente: Publimetro