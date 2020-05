Pandemia baja vacantes para choferes

NUEVO LAREDO, TAM.- Por el momento no se requieren decenas de choferes en el sector autotransporte de carga debido a la pandemia del Covid-19, al provocar una caída en las exportaciones e importaciones además de reducir los fletes en el interior del país.

Durante 2019 y hasta febrero del 2020, la CANACAR confirmó que en Nuevo Laredo se requerían 3 mil conductores capacitados y esa escasez de personal provocó que cientos de unidades permanecieran sin usarse en los patios de las empresas transportistas, pero hoy es otra realidad.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), afirmó que por el momento entre las empresas transportistas no existen las condiciones financieras para contratar personal como en 2019, porque hay poco trabajo.

“Las empresas de autotransporte de carga y los chóferes que están trabajando no lo están haciendo a su capacidad normal. Los que están operando, lo están haciendo pero al 40 o al 50 por ciento de lo que normalmente generaban. Y no sabemos cómo se vaya a comportar la reapertura de las actividades económicas conforme al plan económico anunciado por el gobierno federal, no podemos precisar a partir de cuando podremos notar una recuperación en el movimiento de mercancías”, detalló Lozano Guajardo.

Desde marzo, dijo que como sector y como CANACAR anticiparon los daños económicos derivados por el Coronavirus COVID-19, como menos ingresos para empresas transportistas y menos traslados de mercancías de importación en las aduanas ubicadas en la frontera norte del país, lo que explica que el 35 por ciento de los tráileres no se utilicen por el poco trabajo y porque permanecen paralizados varios sectores productivos, como la industria y el automotriz.

También durante 2019 y hasta principios de 2020, el presidente de la CANACAR, Enrique González Muñoz, estimó que las empresas transportistas requerían en todo el país alrededor de 25 mil personas capacitadas para trabajar como chóferes de carreteras federales y para cruzar como trasfers por las aduanas de la frontera norte.

Antes de agudizarse en México la pandemia de Covid-19, las empresas transportistas mexicanas necesitaban de chóferes capacitados con licencias federales vigentes expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y transfers con visas láser B1 y B2, y gafetes para transitar a las instalaciones aduaneras.

Lozano Guajardo recordó que antes de propagarse los contagios de

Covid-19, los socios de la CANACAR impulsaron la creación de centros de capacitación en diferentes ciudades del país para reducir la demanda de chóferes en las empresas transportistas.