Padres de Debanhi aceptan exhumación de su cuerpo si es necesario

MONTERREY, NL.- Mario Escobar Zalazar, padre de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa, consideró que con las fotografías e información que consta en la necropsia del Servicio Médico Forense, el estudio independiente que realizó un perito que él contrató, junto con las observaciones que realizó una antropóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, es suficiente para determinar las causas de la muerte de su hija que, insistió, fue asesinada, y ahora se debe buscar a los presuntos culpables.

No obstante, señaló, si hay necesidad, tanto él como su esposa Dolores Bazaldúa, están totalmente de acuerdo en que se realice una exhumación de los restos de su hija, para que este caso se esclarezca plenamente, y sea un parteaguas y quede como un precedente de que siempre se debe procurar justicia, por todas las que han asesinado, por todas las que han desaparecido, y que se puede garantizar seguridad a todas las mujeres.

Escobar Salazar reconoció que se ha notado un cambio notable en las investigaciones para aclarar el caso de Debanhi, desde que se formó una Comisión Interinstitucional donde interviene el gobierno federal, el gobierno del estado, todo lo cual ayudará mucho esclarecer el caso, y se confirmará su hipótesis de que su hija fue asesinada.

Con base en lo anterior, aseveró, «todavía tengo una certeza y una esperanza de que esto se puede corregir», no en el sentido de que le vayan a entregar a Debanhi con vida nuevamente, «ya me la mataron, pero ahora hay que buscar a los presuntos responsables a partir de lo que arroje el dictamen de las personas especializadas, un grupo enorme de gente que va trabajar en eso, gente correcta que no va a decir ninguna mentira».

Aunque advirtió que no puede decir muchas cosas del caso, por el acuerdo que tuvieron las partes que forman la Comisión Interinstitucional, comentó que con base a las fotografías de la necropsia, «sigo con mi hipótesis de que mi hija no cayó accidentalmente a la cisterna, se los puedo garantizar con mi vida».

Mario Escobar fue citado este jueves al motel Nueva Castilla, porque se iba a realizar una diligencia para cerrar llaves del gas y apagar algunos climas, a fin de evitar que se pueda registrar algún incidente que afecte la seguridad del sector. «Vine para que no vayan a contaminar algún lugar, porque todavía no está cerrada ninguna línea de investigación», asentó.

Finalmente comentó que al estar participando gente de diversas instancias federales le da más certeza y la confianza de que esto va a salir adelante, dijo don Mario y agregó que a él le pasaron un disco duro con once mil 800 videos. «Es una locura, pero los voy a revisar porque quiero conocer la verdad», concluyó.