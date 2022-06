Padre de Debanhi confía que con exhumación se confirme feminicidio

Si se confirma que fue feminicidio y no muere accidental, recalcó Mario Escobar, ya pueden ir entonces sobre los sospechosos. [Especial]

MONTERREY, NL.- Mario Escobar Salazar, padre de la estudiante, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, confió que el nuevo peritaje a realizar el 30 de junio, para determinar las causas de la muerte de su hija, arrojará que se trató de un feminicidio y no de un fallecimiento accidental porque se golpeó al caer.

En entrevista para EL UNIVERSAL señaló que una vez que el 30 de junio se lleve a cabo la exhumación de los restos de su hija, para realizar la nueva necropsia, los resultados estarán listos cuatro días después, y eso será determinante en el curso de las investigaciones, pues a partir de este resultado, si se da como él espera, se podrá ir sobre los sospechosos de haber privado de la vida a la joven estudiante de Leyes.

Mencionó que tal como expresó este jueves el subsecretario de Seguridad del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, la exhumación se realizará hasta el 30 de junio, porque está convaleciente el médico de Guatemala que participará en la práctica forense, y es considerado uno de los mejores peritos internacionales.

«Ya quisiéramos que lo dieran de alta para solicitar al juez de control su traslado de Guatemala a Monterrey», dijo el padre de Debanhi Susana, la joven estudiante que tras desaparecer la madrugada del nueve de abril fue localizada trece días después en el fondo de una cisterna del motel Nueva Castilla, a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Dijo Escobar Salazar que hasta hoy el avance de la investigación se ha visto lento, pero esto podría cambiar a partir de que se realice la exhumación y tener cuatro días después el nuevo peritaje. «Lo que yo quiero es que no digan que la muerte de Debanhi fue porque se cayó sola, porque se trata de un feminicidio», pues como ha señalado de forma reiterada, a su hija la mataron y la sembraron en la cisterna.

Si se confirma que fue feminicidio y no muere accidental, recalcó, ya pueden ir entonces sobre los sospechosos, «que básicamente es lo que me importa a mí, que cambie el acta de defunción, donde con base a la necropsia original, se estableció que murió de forma accidental, para ir entonces sobre los sospechosos. Puntualizó que, de otra manera, prevaleciendo la versión de que fue muerte accidental, «pues yo no voy a obtener nada en cuanto a justicia para Debanhi», ya que en el acta de defunción que se realizó con base a la necropsia oficial del Servicio Médico Forense, así se asentó, «pero afortunadamente, aunque hicimos otro gasto, inmediatamente solicitamos un peritaje alterno, y entonces eso nos dio la pauta para poder determinar que pudiera haber este tercer peritaje», el próximo 30 de junio.

Por otro lado, Don Mario lamentó que la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, Griselda Núñez Espinoza, pretendiera citarlo para que aportara información relativa a su dicho de que tiene a sospechosos de haber privado de la vida a su hija. «Es increíble, que señalara eso, cuando yo soy el afectado, y voy a aportar lo que tenga en mis manos; pero no puedo ir a declarar como testigo, se lo dije delante del doctor Mejía Berdeja en la reunión de la Comisión Interinstitucional del miércoles; comentó que ella no declaró eso», pues entonces que lo aclare, expresó el señor Escobar. Al tiempo de reiterar que ahora sí se van a hacer las cosas bien, como esperan no solo la familia de Debanhi, sino todos los que han seguido el caso en México y otros países del mundo.

Ante el hecho de que para la Fiscalía no hay ningún sospechoso de la muerte de la joven estudiante, expresó don Mario Escobar, «afortunadamente nos está echando la mano el gobierno federal, coadyuvando con el estatal, para que se esclarezca en forma fehaciente el aso, y se haga justicia. Mientras tanto la Fiscalía Especializada en Feminicidios, de nueva cuenta no ofreció rueda de prensa para hablar sobre los avances o actualizaciones de este caso.