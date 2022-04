Padece Nuevo Laredo desabasto de gasolinas y diésel

Más del 50 por ciento de las gasolineras locales no tienen combustible; falla logística de abastecimiento para la frontera

No hay diésel, premium y hasta magna en el 50 por ciento de las estaciones de servicio de Nuevo Laredo. [Salvador González/Líder Web]

No hay diésel, premium y hasta magna en el 50 por ciento de las estaciones de servicio de Nuevo Laredo. [Salvador González/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Más del 50 por ciento de las gasolineras en Nuevo Laredo (NLD), tienen problemas con el abasto de diésel, premium y hasta gasolina magna.

‘Esto se pone peor cada vez, todo el fin de semana sin diésel, sin premium y hasta poca magna. No es que no haya combustible, sino que les sobran pretextos para no abastecer’, aseguró José Luis Palos Morales, empresario del ramo y miembro de la Onexpo.

‘Existe una gran burocracia en quienes surten de gasolina a esta ciudad. Se requiere que mejoren la logística para no tener estas situaciones, se requiere que quien dirija esto sea alguien que tenga la capacidad para hacerlo. La gasolina Premium la traen de Monterrey, pero parece que fuera a propósito llegar con muchas horas de retraso y ya casi por la noche’, afirmó.

Lo peor es que no hay quién pueda solucionar esto. Por ello no hay para cuándo se pueda normalizar el abasto de gasolinas en la ciudad, indicó.

Un ejemplo de la incapacidad es el tanque que se tiene en Nuevo Laredo para almacenar la gasolina Premium, tiene meses con una pequeña falla que impide se utilice, pero hasta ahora nadie ha tomado la decisión de repararla, recalcó.

‘No queda más que esperar que este problema se solucione, porque en la ciudad se manifiesta la escasez de gasolinas”, concluyó.