Otorgan a Tyler estrella en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.- El director Tyler Perry, conocido por sus filmes dirigidos a la comunidad afroamericana y responsable de la saga fílmica Madea, recibió este martes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reportó la revista Variety.

Perry estuvo acompañado por los actores Idris Elba, Kerry Washington y Crystal Fox, quienes han participado en diversas producciones del también escritor y actor.

Kerry trabajó con Tyler en la película que produjo en 2013, Peeples; Elba protagonizó la película Daddy’s Little Girls (2007), que Tyler escribió y dirigió, y Crystal encabezó la serie The Haves and the Have Nots.

“Nadie es más merecedor de esto que tú @tylerperry. Gracias por brillar tanto, por guiar nuestros caminos y por crear nuevas constelaciones”, escribió Kerry en Instagram.

El 13 de septiembre, el actor, cineasta y magnate de los medios celebró 50 años, una fecha que no esperaba ver.

“No pensé que viviría para ver incluso 30”, dijo Perry, quien ha hablado abiertamente sobre su padre abusivo y su infancia difícil.

“Era un chico negro en Nueva Orleans y sentí que las probabilidades estaban en mi contra. Al crecer, la mayoría de mis amigos estaban en la cárcel o asesinados. Yo iba a la iglesia los domingos y cuatro o cinco personas habían muerto esa semana de SIDA “.

El próximo 5 de octubre Perry viajará a Atlanta para la inauguración oficial de los nuevos Tyler Perry Studios, celebración a la que asistirán Cicely Tyson y Oprah Winfrey.