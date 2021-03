Orientan a los Interesados a estudiar en el Tecnológico

NUEVO LAREDO, TAM.- Es a través de un vídeo institucional en el que participaron los responsables de los diferentes departamentos para el proceso de nuevo ingreso de aspirantes, la manera en cómo el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo explicó a detalle las gestiones que los jóvenes deben hacer para formar parte de esta institución.

El subdirector académico de esta institución doctor Gustavo Emilio Rojo Velázquez indicó que la comunicación que se mantiene con los aspirantes es de manera virtual.

“En este proceso de promoción estamos basándonos en vídeos institucionales en donde los muchachos están viendo un poquito de cada carrera. Se realizan sesiones de Facebook live, es una sesión que se realiza a través de nuestras redes sociales en donde damos a conocer un poquito más de nuestras 11 carreras”, explicó.

Por semana se estarán promocionando dos carreras en tanto que los martes y viernes se estará dando información más detallada de en qué consiste, qué no es la carrera, toda duda que vaya surgiendo por parte de los estudiantes.

“Se tiene un estimado de registrar a mil 100 aspirantes, históricamente son los números que manejamos, con esta situación que estamos viviendo no sabemos qué tanto nos pueda afectar. El año pasado ya estábamos en pandemia, pero ya habíamos hecho en parte promoción, lo que ocurrió en este momento no nos afectó tanto, no sabemos cómo nos vaya afectar tanto”, señaló.

Para mayor información los jóvenes interesados pueden acceder en la página de Facebook TECNM campus Nuevo Laredo hay un apartado Aspirantes ITNLD 2021, mientras que en la página web del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo solamente se anunció la convocatoria.