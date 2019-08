Orientan a estudiantes sobre la sexualidad

NUEVO LAREDO, TAM.- En la actualidad un buen porcentaje de padres de familia evitan hablar con sus hijos de todo lo relacionado con la sexualidad, eso da pie a que los adolescentes busquen este tipo de información o consejos entre sus amigos o conocidos, que en lugar de orientarlos los confunden más.

Sara Hernández coordinadora del Programa de Adolescentes de la Jurisdicción Sanitaria 5, mencionó que durante todo el ciclo escolar acuden a las primarias, secundarias y preparatorias donde imparten este tipo de pláticas, donde han visto a adolescentes de 12 a 18 años cursando con un embarazo.

“En un salón cuando hemos dado pláticas a los padres de familia, de 40 papás, la mitad se podría decir que no han hablado con sus hijos, o que les sacan la vuelta y les dicen que no pueden hablar de eso, por lo que al no obtener esa información la buscan en otra parte”, indicó.