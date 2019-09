Operan satisfactoriamente a Héctor Suárez

CIUDAD DE MÉXICO.-Héctor Suárez Gomís, hijo del histrión Héctor Suárez, compartió en redes sociales que la operación a la que se sometió su padre este lunes salió bien.

«Tengo muchas ganas de gritarlo: ¡LA OPERACIÓN DE MI PAPÁ FUE UN ÉXITO! Gracias a TODOS los que se han hecho presentes de diferentes formas», escribió Gomís en Instagram.

Previamente, el actor había compartido un mensaje en el que se sentía nervioso por el procedimiento al que se sometería Suárez.

Además, agradeció las muestras de cariño y apoyo que han recibido por parte de sus fans.

Héctor Suárez, quien desde 2005 padece cáncer, ingresó este lunes al hospital para que extirparan la vejiga y la próstata.[[RS- View this post on Instagram ‪Tengo muchas ganas de gritarlo: ‬ ‪¡LA OPERACIÓN DE MI PAPÁ FUE UN ÉXITO! 🌟❤️‬ ‪Gracias a TODOS los que se han hecho presentes de diferentes formas. ‬ A post shared by Héctor Suárez Gomís (@pelongomis) on Sep 2, 2019 at 8:22pm PDT

