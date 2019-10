Operan en Europa a Sting del brazo

El músico aseguró que no planea cancelar ningún programa del tour en el que promueve su álbum My Songs.

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de su gira por Europa, Sting se rompió un tendón en el hombro y tuvo que ser sometido a una cirugía en su brazo izquierdo, así lo reveló en un video que dio a conocer en sus redes sociales.

“Gracias por todos sus buenos deseos, realmente lo aprecio… Me operaron ayer, pero esta noche estamos en Burdeos y como sigo diciendo , el espectáculo debe continuar”, dice el músico en un video que lo muestra con el brazo en un cabestrillo.

Sin embargo, el músico aseguró que no planea cancelar ningún programa del tour en el que promueve su álbum My Songs



“No nos detendremos, así que creo que son tus buenos deseos los que me mantienen en marcha”, agrega. “Dios los bendiga a todos.”

Sting luego promete que continuará la etapa francesa de la gira, que termina en Grenoble y luego avanzará hacia Italia, Alemania y Polonia antes de dirigirse a los Estados Unidos, para una serie de fechas que comienzan el 8 de noviembre en Jacksonville, Florida.