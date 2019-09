Operan a Kevin Hart tras accidente

CIUDAD DE MÉXICO.-El comediante Kevin Hart se recupera de una cirugía de espalda a la que fue sometido el domingo, luego de que resultara con lesiones graves en un accidente de auto, según reportó el portal TMZ.

El sitio asegura que Hart se recupera esta mañana tras entrar a quirófano, sin que se especifique el procedimiento al que fue sometido.

«Una fuente conectada con Kevin nos dice que los médicos completaron exitosamente la cirugía de espalda el domingo por la noche.

«Otra fuente nos dijo que se espera que el comediante permanezca en el hospital durante al menos un par de días mientras se recupera», indicó TMZ

Hart es uno de los cómicos más populares de Estados Unidos en la actualidad y en su filmografía destacan cintas como Jumanji: Welcome to the Jungle.

El accidente ocurrió poco antes de la 01:00 de la madrugada del domingo en la autopista Mullholand, cuando el actor viajaba como pasajero de su antiguo Plymouth Barracuda y fue retirado del lugar con ayuda de un guardaespaldas que lo trasladó al hospital.

En el lugar quedaron atrapados Jared Black, el hombre que conducía, quien fue llevado en avión al Centro Médico de UCLA y su prometida Rebecca Broxterman, quien resultó con heridas leves.